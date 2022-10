In aula alla Camera con un paio di stivali da bracciante. Ecco perché

Abito blu, camicia bianca, cravatta e ai piedi un paio di stivali di gomma da lavoro infangati, come quelli dei braccianti agricoli che difendeva da sindacalista. Così Aboubakar Soumahoro si è presentato alla sua prima assemblea alla Camera, dove è stato eletto con l’Alleanza Verdi Sinistra. “Portiamo questi stivali in Parlamento, gli stessi che hanno calpestato il fango della miseria – ha scritto su Twitter il neodeputato, attivista sindacale e sociale, pubblicando una sua foto in un corridoio di Montecitorio -. Portiamo gli stivali della lotta nel Palazzo per rappresentare sofferenze, desideri, speranze. Per chi è sfruttato e chi ha fame. Coi piedi saldi nella realtà. #noiora”.