ROMA (ITALPRESS) – In aumento i lavoratori dello spettacolo e dello sport. Aumenta il numero dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Come rileva l’Inps, nel 2023 sono il 4,9% in più dell’anno precedente, oltre 367.500. La retribuzione media è di 11.299 euro, in lieve crescita. I gruppi professionali con il maggior dinamismo sono in particolare gli attori e i truccatori. Diminuiscono invece Registi e sceneggiatori, con loro anche i dipendenti da imprese di noleggio film.

