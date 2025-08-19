In aumento le entrate tributarie e contributive





ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre 2025 le entrate tributarie e contributive hanno fatto segnare una crescita dell’8,4% su base annua, con un aumento di 33,8 miliardi di euro. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel dettaglio, le entrate tributarie nei primi sei mesi del 2025 aumentano di 21,3 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato aumenta di 18,8 miliardi. Sono in crescita anche gli incassi da attività di accertamento e controllo e le entrate degli enti territoriali. Le cosiddette poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 2,1 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli incassi contributivi nel primo semestre del 2025 hanno raggiunto quota 141,6 miliardi, in aumento di 12,5 miliardi rispetto al corrispondente periodo dell’anno prima.

sat/azn