In Austria velo vietato nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni

La ministra: è simbolo di oppressione. L’opposione contraria

Vienna, 11 dic. (askanews) – In Austria è stata approvata una legge che vieta il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Il governo conservatore ha proposto il divieto sostenendo che serve a proteggere le ragazze “dall’oppressione”.”Non è un simbolo religioso, è un simbolo di oppressione che lascia tracce anche nelle ragazze” ha dichiarato Claudia Plakolm, ministra dell’Integrazione.”Nessuna ragazza in Austria dovrebbe imparare o crescere credendo che il proprio corpo debba essere nascosto. Ogni ragazza in Austria dovrebbe essere libera, visibile e, soprattutto, crescere in piena autonomia” ha aggiunto.Le sanzioni saranno applicabili a partire dall’anno scolastico 2026/27. Potranno essere inflitte multe comprese tra 150 e 800 euro. Il partito dei Verdi, all’opposizione, ha votato contro,definendo la legge incostituzionale. Giuristi e organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno parlato di una norma “discriminatoria”, affermando che potrebbe aggravare le divisioni sociali.Un primo tentativo di vietare il velo a scuola, promosso da un governo di coalizione conservatore di estrema destra nel 2019, era stato respinto un anno dopo dalla Corte costituzionale austriaca che lo aveva giudicato discriminatorio.