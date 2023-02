Incidente mortale questa mattina in viale dei Platani a Casalnuovo nella provincia di Napoli. A scontrarsi un’autovettura Nissan Qashqai e un 75enne in sella ad una bici: il ciclista, Angelo D’Onofrio, è MORTO sul colpo. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, sul posto i carabinieri i quali intanto hanno appurato che sono tutti in regola i documenti di circolazione del conducente dell’automobile.