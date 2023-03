In Birreria a Miano con la cantante Nancy Coppola, i comici di Made in Sud e le star di Mare Fuori

La rassegna “I venerdì de La Birreria” animerà per tre settimane di seguito, a partire dalle ore 19, la Galleria del Centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano.

Si parte venerdì 10 marzo: la prima ospite delle serate, condotte da Maria Silvia Malvone, sarà la famosa cantante napoletana Nancy Coppola con le sue fantastiche canzoni.

Poi, risate e spensieratezza saranno assicurate con i protagonisti di Made in Sud la sera del 17 marzo. Sul palco si alterneranno i comici Mino Abbacuccio e la divertentissima coppia degli Arteteca. Mavi Gagliardi, un’altra star del noto programma televisivo chiuderà la rassegna il 24 marzo con la sua musica.

Inoltre, domenica, 12 marzo, alle ore 16, per la rassegna “Meet&Greet” nel centro commerciale LA Birreria è previsto un incontro con due attori Serena Codato e Alessandro Orrei, che interpretano rispettivamente Gemma e Mimmo, nella serie tv “Mare Fuori”. Per poterli salutare da vicino sarà necessario prenotarsi, mentre non è necessario per assistere all’incontro collettivo con i fans. Il pass gratuito va richiesto al link “Mare Fuori Tappe del Tour – Wobinda Produzioni”.