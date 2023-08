ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’espansione della prima metà del 2022, nel secondo semestre la domanda di credito delle imprese si è ridotta in tutte le aree del Paese, con un calo più marcato nel Mezzogiorno. Come rileva Bankitalia, la contrazione ha riguardato in particolare il settore manifatturiero e il terziario, la domanda delle imprese edili è invece calata soltanto nel Nord Est.

fsc/gsl