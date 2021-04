In Campania 1.123.459 mln vaccinati. Prima dose per 827.238 persone, anche la seconda per oltre 296 mila

In Campania sono state somministrate, fino alle 12 di oggi, 1.123.459 dosi di vaccino (+24.431 rispetto alle cifre comunicate ieri): 827.238 prime dosi (+19.815) e 296.221 (+4.616) seconde dosi. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione che segnala, inoltre, che per gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 181.309 vaccinazioni (99,20%) di cui 94.690 prima dose e 86.619 seconda dose; per gli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 78,82% (323.837 dosi di cui 193.621 prima inoculazione e 130.216 seconda). Per gli ospiti delle Rsa 14.630 (95,54%) di cui 7.882 prima dose e 6.748 seconda dose. Per quanto riguarda le categorie fragili sono 146.963 (55,84%) di cui 143.360 prima dose e 3.901 seconda dose, per il personale del mondo della scuola, compreso quello delle università la percentuale è di 84,48% (146.903 di cui 143.360 prime dosi e 3.603 seconde). Le vaccinazioni delle forze dell’ordine sono a 81,86% (29.362, di cui 28.371 prime dosi e 991 seconde dosi). Per il personale non sanitario (lavoratori delle ditte esterne fornitrici di servizi alle strutture sanitarie) 34.972 (98,23%) di cui 18.648 prima dose e 16.324 seconda dose. Per le fascia 70-79, i vaccini somministrati sono 127.630 di cui 125.493 prime dosi e 2.137 seconde inoculazioni (45,34%), per i conviventi-caregiver, 24.798 di cui 24.798 prime dosi e zero seconde (33,52%). Personale esterno alle strutture sanitarie 106.529 di cui 60.847 prima dose e 45.682 seconda (98,37%).