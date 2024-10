In Campania 4 aziende premiate come eccellenze made in Italy

ALA, Edil San Felice, Graded, RDR: sono queste le aziende campane che hanno ricevuto il Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione di ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. «Anche questa settima edizione testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l’analisi dei parametri che caratterizzano l’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa, abbiamo premiato 67 aziende che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo», spiega Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private dell ‘area del Mediterraneo centrale. «In una fase storica in cui l’affermazione di nuove tecnologie sta plasmando nuovi orizzonti e nuove opportunità di business, le organizzazioni devono essere in grado di avere una leadership preparata e attenta a questi nuovi trend, oltre alla capacità dell’intera organizzazione di sapersi adattare e modellare il proprio assetto in virtù delle nuove priorità” afferma Andrea Restelli, partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.