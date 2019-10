In Campania 80 casi di Sma (l’atrofia muscolare spinale): manca la diagnosi prenatale

In Campania sono 80 i casi di atrofia muscolare spinale (Sma) di cui in prevalenza bambini. La rara malattia genetica colpisce soprattutto in età pediatrica costituendo la prima causa genetica di morte infantile nel mondo. A livello nazionale sono 80mila i casi e ne è affetto un bimbo su 6mila. In Campania sono 25 i bambini, con Sma1 la forma più grave, in cura presso il Centro di riferimento regionale per la Sma dell’ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon. I dati sono emersi in occasione della presentazione de ‘La giostra possibile’, progetto itinerante per sensibilizzare e informare sulla patologia. Ai piccoli bimbi del Centro Commercial Azzurro, di Fuorigrotta, è stata data la possibilità di fare un giro su una giostra dell’800 mentre agli adulti sono state fornite informazioni sulla malattia e sullo screening prenatale. In diverse regioni italiane tra cui la Campania non è possibile effettuare lo screening prenatale gratuito. La diagnosi viene eseguita con un esame del sangue di genetica molecolare e serve a scoprire se il bambino presenta una specifica mutazione del gene Smn 1. Di recente è partito il progetto pilota di screening neonatale per la Sma, tra i pochissimi in Europa, con il supporto non condizionato di Biogen, per ora limitato alle Regioni Lazio e Toscana e coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. ”Vogliamo creare consapevolezza nell’opinione pubblica – ha spiegato Daniela Lauro, presidente Famiglie Sma – su una patologia seria che colpisce i bambini ma anche le persone adulte. Vogliamo coinvolgere i cittadini nelle nostre storie, nelle aspirazioni, nei sogni e nelle esigenze dei nostri figli e sensibilizzare le istituzioni locali rispetto all’urgenza dello screening neonatale e del trattamento tempestivo che rappresentano un nuovo capitolo nella lotta alla Sma. Insieme – aggiunge – è possibile cambiare il futuro di questi pazientì’. La debolezza muscolare è tra i segni clinici da cui partire per una diagnosi attraverso l’esame clinico cui deve seguire l’accertamento diagnostico con il test genetico. ”Appena e’ segnalato un bimbo con particolare debolezza e tono muscolare ridotto – chiarisce Vincenzo Nigro, ordinario di Genetica medica alla Vanvitelli – il campione di sangue viene studiato dal punto di vista del DNA per scoprire il gene SMN 1 difettoso o mancante e si accerta anche la presenza della sua copia, il gene Smn 2 che può bilanciare la funzione di Smn 1. L’analisi si effettua in un paio di giorni e avere questa diagnosi – sottolinea – è fondamentale perché può essere avviata tempestivamente la terapia con farmaci che riescono a rallentare o addirittura a migliorare il decorso di una Sma. Ogni ritardo nella diagnosi comporta un peggioramento della prognosi e dei risultatì’. I numeri dicono che in Italia ogni anno nascono 450mila bambini e di questi almeno 48 hanno la Sma, di cui 7 si verificano in Campania.