In Campania arriva l’inverno: da stasera nubifragi, neve e temperature in picchiata

Il maltempo che ha già fatto la sua comparsa nel Nord Italia con forti venti di Bora a Trieste e neve sulle cime delle Alpi, si estenderà nelle prossime ore in tutta la Penisola. “Dopo la breve fase di tempo stabile, caratterizzata anche da temperature nella media o leggermente sopra, una perturbazione nord-atlantica oggi sarà responsabile di condizioni di maltempo su gran parte del Centro-Nord e in Campania. – spiega ‘iconameteo.it‘ – Dalla fine della giornata il tempo peggiorerà in modo sensibile anche in Sicilia e, nella notte, nel resto del Sud”. Sulle Alpi orientali nevicherà abbondantemente anche sotto i 1500 metri. Domani il tempo migliorerà al Nord e resterà molto instabile al Centro-Sud. Questa perturbazione sarà accompagnata da un sensibile rinforzo dei venti e da aria fredda per il periodo – affermano i meteorologi – di conseguenza le temperature caleranno in modo molto sensibile, raggiungendo quasi ovunque valori ben al di sotto delle medie stagionali, specie nelle regioni settentrionali. Il calo termico si avvertirà già da domenica al Nord e in Sardegna, poi gradualmente l’aria più fredda scivolerà lungo la Penisola fino a raggiungere entro lunedì sera anche l’estremo Sud”.