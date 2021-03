In Campania già distribuite 100 mila card di avvenuta vaccinazione. De Luca: Ne stamperemo 4 milioni

“Abbiamo già distribuito le prime 100 mila card di avvenuta vaccinazione per chi ha fatto le due dosi di vaccino. Stamperemo altre 4 milioni di card”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto in collegamento video agli Stati generali del Turismo in corso a Sorrento (Napoli). La card, ha spiegato De Luca, “è una tessera con microchip che garantisce l’anonimato ma che, avvicinata al cellulare, può certificare l’avvenuta vaccinazione e dove e quando è stata fatta. Stamperemo altre 4 milioni di card di avvenuta vaccinazione e credo che questo possa essere una cosa importante. Dare garanzie a chi viene dall’estero sul fatto che abbiamo zone, comuni o operatori che garantiscono la sicurezza è una cosa in più alla quale non dobbiamo assolutamente rinunciare”.