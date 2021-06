In Campania grandinate e nubifragi in arrivo. Bel tempo da mercoledì 9

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI 7 GIUGNO

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo instabile al Nordest e in Lombardia, poi temporali si svilupperanno su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure. Piogge pure in Liguria.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni che potrebbero interessare, nel corso del giorno, Toscana interna e Appennini e Adriatiche.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari e da qualche piovasco possibile sui rilievi. Cielo sereno invece sulla Sicilia.

MARTEDI 8 GIUGNO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da qualche temporale in Emilia, poi su tutto l’arco alpino e prealpino. Cielo poco parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un alternarsi di nubi, schiarite, rovesci e temporali a carattere sparso e possibili su gran parte delle regioni peninsulari, sole pieno in Sardegna.

Sud: Giornata con un tempo in forte peggioramento su Campania, Basilicata e Calabria settentrionale con temporali, grandinate e nubifragi. Sole in Sicilia, Puglia e sul reggino.

MERCOLEDI 9 GIUGNO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dallo sviluppo pomeridiano di temporali su Alpi e localmente Prealpi, altrove il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Venti deboli. Centro: Molte nubi sulle regioni peninsulari, ma senza precipitazioni. In Sardegna, tempo a tratti instabile sulle zone interne dove potrà svilupparsi un temporale. Clima caldo estivo. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Da segnalare qualche piovasco possibile sulle zone interne della Calabria.