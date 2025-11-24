In Campania vince Fico. Complimenti da Meloni. Manfredi: Ora mi aspetto un metodo di governo condiviso

Proiezione, con una copertura campione del 16%, del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Campania. Roberto Fico è al 50,5 e la coalizione del centrosinistra che lo sostiene al 59,2. Edmondo Cirielli al 36,5, mentre la coalizione del centrodestra è al 35,7. Giuliano Granato 2,7 (2,2).

Meloni si congratula

“Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare”. Così sui social la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, che esprime “un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale”.

Manfredi: Penso a un dialogo continuo

“Cosa cambia ora nei rapporti tra Comune di Napoli e Regione?” viene chiesto al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al suo arrivo al comitato elettorale di Roberto Fico. “Ci aspettiamo una grande collaborazione con la Regione – la risposta del primo cittadino partenopeo – una scelta condivisa delle politiche e di mettere in campo le priorità per Napoli e per l’area metropolitana che abbiamo sintetizzato nell’agenda per la città. Il lavoro si farà tutti insieme e la fiducia che ci hanno dato gli elettori con un voto così ampio e compatto significa che la scelta è giusta. Noi pensiamo che vanno recuperate le cose buone che sono state fatte, ma poi c’è una questione di metodo e ci aspettiamo un dialogo continuo, profondo e una grande sinergia istituzionale e una gestione partecipata”. “La Regione è di tutti – sottolinea Manfredi – e dobbiamo fare in modo che questo avvenga. Dobbiamo separare il rapporto istituzionale con il Governo, che deve restare nell’alveo della correttezza e del rispetto reciproco, dal significato politico di questa elezione. Quando il campo largo è compatto e presenta un programma credibile nei confronti dei cittadini e parla di cose concrete, è estremamente competitivo”.

Piero De Luca: Avremo 10 anni di straordinario governo della Regione

"Siamo soddisfatti del risultato che si delinea alle Regionali in Campania, un risultato di attenzione ai problemi reali dei cittadini in dieci anni e frutto della bontà della scelta fatta di unire la coalizione progressista accanto al candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. È un risultato che ci dà fiducia". Così il segretario regionale del Partito democratico in Campania, Piero De Luca. "Ci muoveremo – ha aggiunto – nel solco del programma scritto e sono convinto che avremo altri dieci anni di straordinario governo. Un pezzo di alternativa passa da qui, dal risultato in Campania, siamo sulla strada giusta".