In che modo il Coronavirus può influire sui rivenditori statunitensi

Per mesi, la National Retail Federation ha informato i suoi membri degli impatti reali e potenziali sulla vendita al dettaglio dalla pandemia globale di coronavirus COVID-19. Più recentemente, l’organizzazione commerciale ha creato una pagina sul suo sito Web dedicata al monitoraggio delle notizie e delle risorse di COVID-19, incluso il collegamento al sito Web ufficiale dell’Organizzazione mondiale della sanità COVID-19.

In seguito alle notizie dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di questa settimana che un focolaio di virus negli Stati Uniti sembra inevitabile (anche se la dimensione di un focolaio americano è ancora indeterminabile), i rivenditori sono giustamente preoccupati per i rischi per loro e per i loro salute dei dipendenti. L’attività di vendita al dettaglio dipende dalle interazioni con una porta girevole dei consumatori: vieni, vieni tutto. E la protezione dei lavoratori da infezioni come COVID-19 in ambienti di negozi affollati rappresenta una sfida.

La NRF ha scritto un promemoria per i suoi membri, pubblicato sulla pagina web, che affronta alcune delle preoccupazioni più diffuse. Ecco alcuni punti da asporto da quel memo e dalla più grande piattaforma NRF COVID-19:

1. “Il CDC non ritiene che il coronavirus possa essere trasmesso su merci importate dalla Cina”

2. “Non è certo per quanto tempo il virus che causa COVID-19 sopravvive sulle superfici, ma sembra comportarsi come altri coronavirus. Gli studi suggeriscono che i coronavirus (comprese le informazioni preliminari sul virus COVID-19) possono persistere sulla superficie per alcune ore o fino a diversi giorni. Questo può variare in condizioni diverse … Se ritieni che una superficie possa essere infetta, puliscila con un semplice disinfettante per uccidere il virus e proteggere te stesso e gli altri. Pulisci le mani con una mano a base di alcool o lavale con acqua e sapone. Evita di toccarti gli occhi, la bocca o il naso”

3. “Con il coronavirus che provoca arresti lunari più lunghi delle fabbriche in Cina, le importazioni nei principali porti container statunitensi dovrebbero registrare un calo più marcato del solito [a febbraio]”, secondo il rapporto Global Port Tracker pubblicato mercoledì da la National Retail Federation e Hackett Associates

4. Il vicepresidente della catena di approvvigionamento e della politica doganale della NRF Jonathan Gold ha dichiarato: “Molte fabbriche cinesi sono già rimaste chiuse più a lungo del solito e non sappiamo in che modo riapriranno”. I rivenditori statunitensi stavano già cominciando a spostare un po ‘di approvvigionamento in altri paesi a causa della guerra commerciale, ma se i fermi continuano, potremmo vedere un impatto sulle catene di approvvigionamento.

5.Il fondatore di Hackett Associates, Ben Hackett, ha dichiarato: “La proiezione del volume dei container per il prossimo anno è diventata ancora più impegnativa con lo scoppio del coronavirus in Cina e la sua diffusione”.

6. Citazione dell’Organizzazione mondiale della sanità: “I sintomi più comuni di COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare dolori e dolori, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo e non si sentono male. La maggior parte delle persone (circa l’80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 su 6 persone che si ammalano di COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone anziane e quelle con problemi medici sottostanti come ipertensione, problemi cardiaci o diabete, hanno maggiori probabilità di sviluppare malattie gravi. Circa il 2% delle persone con la malattia è morto. Le persone con febbre, tosse e difficoltà respiratorie devono rivolgersi al medico”.