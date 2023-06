In Cibum e il Giffoni Film Festival lanciano la prima challenge per aspiranti pasticcieri

In Cibum lancia la prima challenge per aspiranti pasticcieri. Con #wincibum parte il nuovo progetto che mette in palio borse di studio per i corsi professionalizzanti della Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a Pontecagnano Faiano. Alla challenge possono partecipare diplomandi e diplomati, fino a 35 anni di età, che entro il 24 giugno 2023 si registreranno al seguente link. Dopo la registrazione i candidati dovranno pubblicare sui canali social Instagram e/o TikTok la video ricetta di una torta che contenga obbligatoriamente almeno frutta fresca di stagione o cioccolato, indicando tutti gli ingredienti usati nella caption e inserendo tag @incibum e #wincibum2023 #iniziatuttodaqui. Dal 24 giugno e fino al 3 luglio, le ricette pubblicate saranno valutate dalla commissione presieduta da Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia e Cake Star. 30 saranno gli aspiranti pasticcieri che accederanno alla semifinale.

Tre saranno i parametri per la valutazione: la presentazione, la complessità della ricetta e l’originalità e creatività. Nel giorno della semifinale, in programma il 12 luglio 2023 nei laboratori di In Cibum, in un’ora e trenta i candidati dovranno assemblare e rifinire la torta realizzata in fase d’iscrizione per poi impiattarla per l’assaggio. In otto andranno alla finale che si terrà il 22 luglio 2023 durante il Giffoni Film Festival quando, in 20 minuti, dovranno presentare un piatto dolce. Chi totalizzerà il punteggio più alto accederà gratuitamente al percorso formativo “IN Pasticceria” in programma dal 4 settembre 2023. Il secondo e il terzo classificato otterranno, invece, una borsa di studio a copertura del 50% del costo totale del corso.

“Abbiamo immaginato una formula che con spirito ludico mette in gioco la creatività degli aspiranti pasticcieri – spiega Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum – oltre alla loro capacità di essere creatori di contenuti. Valorizzare talenti, offrire loro un’occasione per crescere e diventare professionisti è stata ed è per noi una priorità”.

Jacopo Gubitosi, Direttore Generale Giffoni Experience: “Giffoni è quel posto dove creatività e fantasia trovano sempre spazio. Un luogo dove poter condividere esperienze, storie e passioni. Si rinnova così la partnership con In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica per diplomati e professionisti. Il 22 luglio nella cornice della 53esima edizione del Festival ospiteremo la finale della challenge #wincibum dedicata agli aspiranti pasticcieri. Un evento che permetterà ai tanti visitatori di poter scoprire e apprezzare una realtà che da tempo è riconosciuta sul nostro territorio come ente di formazione di qualità”.