In Cibum: masterclass per i Palladini, tra i vincitori dello spin off italiano del cooking show targato Bbc

Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia non hanno avuto dubbi a scegliere i vincitori dello spin off del cooking show targato Bbc prodotto da Banijay Italia per Warner Bros, “Bake Off Italia: The Professionals – Affari Di Famiglia”, andato in onda lo scorso 23 dicembre su Real Time (canale 31) e disponibile in streaming su discovery+. I Palladini potranno accedere di diritto ad In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno, Campania), per seguire le Masterclass in programma a partire da gennaio 2023.

Tra le scelte, nel primo semestre del nuovo anno: Luca Montersino con “la pasticceria mignon” e “la pasticceria senza zucchero e delle intolleranze”, Carmine Di Donna con “torte moderne”, Omar Busi con “Viennoiserie e prodotti sfogliati”, Tommaso Foglia con “dessert da ristorazione”, Emmanuele Forcone con “biscotteria contemporanea”, Francesco Boccia con “il cioccolato: tendenze ed innovazione e Omar Busi e Alessio Busi “Frittologia. I fritti in pasticceria”.

Ad accompagnare i concorrenti in questa nuova avventura è stata sempre Benedetta Parodi. Cinque sono state le famiglie di pasticceri professionisti, da tre componenti ciascuna, che hanno varcato la soglia del tendone di Bake Off Italiam allestito nella Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), mettendo in gioco la loro esperienza per una gara tra veri professionisti. Sono state tre puntate incredibili nelle quali le famiglie hanno dovuto affrontare sfide impegnative per dimostrare la loro preparazione. I Palladini hanno alzato il trofeo di Miglior famiglia di pasticceri professionisti d’Italia, conquistando quel passe-partout che consentirà loro di entrare nei laboratori d’avanguardia di In Cibum.

Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum “Dopo Davide Merigo siamo pronti ad accogliere anche per la famiglia Palladini. Tante sono le novità che abbiamo in programma per il 2023: dai corsi di formazione per i principianti e i professionisti agli eventi speciali e l’ingresso nelle nostre aule dei vincitori di Bake Off rientra proprio tra questi ultimi”.