In Cibum, tre giovani talenti conquistano la Summer School dopo la lezione con Cracco

Tre giovani studenti degli istituti alberghieri italiani sono i vincitori delle borse di studio assegnate da In Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica al termine dell’edizione 2026 di “A lezione con…”, il format ispirazionale che quest’anno ha avuto come protagonista Carlo Cracco, tra i volti più noti della cucina italiana contemporanea.

A ottenere la possibilità di frequentare la Summer School sono Jacopo Speranza, 17 anni, di Roma, studente dell’Ipsseoa Via De Gasperi; Sofia Condina, 18 anni, di Reggio Calabria, studentessa dell’Ipalb Tur Villa San Giovanni; e Salvatore Reder, 18 anni, di Napoli, studente dell’Ipsct Minzoni. Tre storie diverse unite dallo stesso desiderio di costruire il proprio futuro nel mondo della gastronomia.

L’incontro, seguito in collegamento da oltre 20mila studenti degli istituti alberghieri italiani, ha rappresentato un momento di orientamento e confronto per ragazze e ragazzi che si preparano a entrare nei settori della cucina, della pasticceria, della panificazione e della pizzeria. Un dialogo pensato per raccontare il percorso professionale di un grande chef e il valore di un mestiere che richiede tecnica, disciplina, cultura, curiosità e capacità di mettersi continuamente in gioco.

Al termine della sessione formativa, In Cibum ha selezionato i tre studenti che frequenteranno la Summer School, in programma dal 20 al 24 luglio nella sede della Scuola di alta formazione gastronomica di Pontecagnano Faiano.

La scelta non è stata determinata soltanto dal percorso scolastico o dall’interesse per il settore, ma anche dalle motivazioni raccontate dagli stessi ragazzi: parole che restituiscono desideri, fragilità e ambizioni personali.

Per Jacopo Speranza la borsa di studio rappresenta un’occasione di riscatto. Dopo aver perso la possibilità di partecipare a un concorso nazionale di combiguru Unox a causa di un infortunio alla mano, oggi vive la cucina come uno spazio nel quale mettersi alla prova: un passaporto per conoscere il mondo, le culture e le tradizioni di altri Paesi.

Sofia Condina immagina la pasticceria come il modo migliore per rendere felici le persone: preparare un dolce significa trasformare la tecnica in emozione e il lavoro in una forma di cura.

Per Salvatore Reder, invece, la cucina è soprattutto ricerca continua: sperimentare abbinamenti, scoprire nuovi profumi e avvicinarsi alle cucine etniche sono elementi fondamentali del suo percorso.

«La cucina è memoria, ricerca, confronto continuo con sé stessi e con gli altri – sottolinea chef Carlo Cracco –. C’è però un ingrediente che li lega tutti: il desiderio di imparare. Ed è quello che emerge ogni volta che incontro i giovani. Ognuno di loro porta con sé storie e motivazioni e vede nella formazione un modo per rimettersi in gioco. La Summer School di In Cibum rappresenterà per Jacopo, Sofia e Salvatore un’occasione per capire che ogni piatto nasce da uno studio attento, da un grande senso di responsabilità e dalla capacità di avere visione».

«Le motivazioni dei ragazzi ci ricordano che la formazione parte sempre da una storia personale, da un desiderio, talvolta anche da una difficoltà – dichiara Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum –. Con “A lezione con…” vogliamo offrire agli studenti l’incontro con grandi testimoni di questo settore, perché quello che hanno da raccontare è molto più della condivisione di una tecnica o di una visione. La Summer School sarà per questi tre giovani un’esperienza intensa, fatta di tecnica, confronto e orientamento. Il nostro obiettivo è accompagnarli a capire perché vogliono intraprendere questo percorso».

L’iniziativa si inserisce in un impegno più ampio che vede In Cibum collaborare con circa 300 istituti alberghieri italiani attraverso “In Itinere – Viaggio tra generazioni, gusti e territori”, il progetto che consente agli studenti di riscoprire le radici gastronomiche dei propri territori e valorizzare le eccellenze locali.