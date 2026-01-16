In Cisgiordania soldati isrealiani uccidono un 14enne palestinese

Israele: intervenuti dopo un lancio di pietre

Al-Mughayyir, 16 gen. (askanews) – Nelle immagini l’ultimo saluto a un quattordicenne palestinese nel villaggio di Al-Mughayyir, in Cisgiordania occupata, ucciso dalle forze israeliane, secondo il ministero della Salute palestinese. L’esercito israeliano ha dichiarato che i soldati sono intervenuti dopo un lancio di pietre.Secondo l’agenzia di stampa Wafa, che cita fonti locali, Mohammed Saad Na’san è stato colpito alla schiena e al petto durante gli scontri scoppiati quando i militari sono entrati nel villaggio.”Fin da stamattina abbiamo trattenuto il respiro, aspettandoci che accadesse qualcosa di grosso, dato il gran numero di coloni e forze di occupazione che circondano il villaggio da tutte le direzioni”, racconta Amin Abu Aliya, sindaco di al-Mughayyir.”Hanno effettivamente preso d’assalto il villaggio mentre i fedeli se ne andavano dopo la preghiera del venerdì – sottolinea – sparpagliandosi per le strade mentre sparavano direttamente ai civili e lanciavano gas lacrimogeni e granate stordenti. Sono avanzati a piedi nel villaggio, a piedi, ferendo mortalmente Mohammed al-Nassan al cuore. È morto quasi all’istante”.