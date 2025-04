In coena domini, versione laica

Ieri, Giovedì Santo, a Washington, c’è stato un evento, culinario e più, che non ha avuto niente a che spartire con l’originale, la cena del Signore, di estrazione decisamente cattolica, ricorrente in quella data fin dal XII°secolo. Pura coincidenza, quindi, tale da evitare conclusioni forzate. C’è da osservare comunque che l’ospite d’onore, la Premier Giorgia Meloni, al primo incontro della sua missione a Washington per un confronto diretto con il Presidente Donald Trump, qualche colpo è riuscito giá a metterlo a segno. Oltre agli elogi della sua persona, la Premier Biondo Naturale ha ricevuto dal Presidente Biondo Ossigenato importanti assicurazioni e anche precisazioni di come gli USA al momento intendano interloquire con l’Italia e, della massima importanza, con la UE. Tanto nella precisa logica di chiarire punti che ultimamente i vertici delle istituzioni d’oltreatlantico hanno esposto agli occhi del mondo, risultati per qualche verso poco chiari. La Premier ha ottenuto da subito l’impegno del n°1 degli USA di ricambiare la visita, venendo a stretto giro a Roma. Da quanto esposto appare chiaro che la missione italiana in corso dall’altra parte dell’Atlantico sia partita con il piede giusto. Senza però anticipare enfatizzando il risultato della stessa, al termine della partita che si sta giocando.

Facendo ricorso a un frasario adottato spesso dagli uomini di legge, si può affermare che, per fatti concludenti, qualche punto fermo che tocchi da vicino l’Italia e, per il suo tramite, laUE, sia già un risultato acquisito. Oltre che per scaramanzia, soprattutto per prudenza e per evitare sorprese sgradite, sarà bene non azzardare conclusioni, anticipandole. Al ritorno in patria della Signora Premier e dopo avere appreso dalla stessa cosa è rimasto nella rete al termine della battuta di pesca…oceanica, si potranno trarre le conclusioni. Del resto in campagna, da lungo tempo, si usa commentare l’andamento della produzione di cereali durante le fasi della crescita degli stessi. Tra di loro c’e sempre almeno uno che passa per saggio, che si esprime poco dopo che i commenti si sono esauriti, che “il grano che riuscirà a arrivare alla trebbiatura e poi alla stivatura nei magazzini e solo quello, costituirà il risultato definitivo di quell’annata agraria, potendo far conto su l suo valore. Stando attenti a evitare di adottare comportamenti simili a quelli dell” Uccello del malaugurio, non si può però omettere di ricordare episodi avvenuti tanti anni fa. All’epoca le trebbie venivano realizzate in legno e, incidentalmente, ogni tanto qualcuna prendeva fuoco.

Con essa buona parte del raccolto a cui si aggiungeva quello di altre coltivazioni che erano nei dintorni.

L’augurio è che situazioni del genere no si ripetano più.