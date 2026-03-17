“In cosa posso esserti utile?”, Raffaele Gaito firma guida razionale a IA

Roma, 17 mar. (askanews) – C’è chi vede l’intelligenza artificiale come una minaccia, chi come una bacchetta magica. In mezzo, milioni di professionisti, imprenditori e studenti che si pongono sempre le stesse domande: mi sostituirà? Da dove si comincia? Come si usa davvero nel lavoro quotidiano? Raffaele Gaito, tra i principali divulgatori italiani sul tema, affronta questi interrogativi con esempi pratici, modelli utili e consigli concreti, nel suo libro “In cosa posso esserti utile?” – Guida molto pratica e poco emotiva all’intelligenza artificiale, in libreria con Mondadori (pp. 216;  19.00). Un “manuale atipico” – si legge in un comunicato – per conoscere davvero l’intelligenza artificiale e utilizzarla con consapevolezza, senza lasciarsi travolgere.

Oltre entusiasmo e paura: l’AI spiegata senza estremismi.

L’avvento dell’intelligenza artificiale è stato spesso raccontato come una grande onda che, se rimaniamo passivi e impauriti, ci può travolgere, ma che, se conosciuta e usata bene, possiamo cavalcare per divertirci e migliorare le nostre competenze. È già successo con i computer, con internet, con gli smartphone. Ogni rivoluzione tecnologica ha generato entusiasmi e timori, ma nel caso dell’AI la polarizzazione sembra ancora più marcata.

Il risultato? Un dibattito dominato dalle emozioni – positive o negative – che rischiano di diventare una lente deformante. Paura di essere sostituiti, ansia di non capire abbastanza, diffidenza verso il nuovo. Oppure, al contrario, entusiasmo acritico e fiducia cieca negli strumenti.

Il libro di Gaito parte da qui: togliere il rumore emotivo e riportare la conversazione su un piano razionale, operativo e consapevole, attraverso un approccio concreto per imparare a conoscere davvero l’intelligenza artificiale e utilizzarla al meglio.

Un manuale atipico: non cosa usare, ma come pensare.

In cosa posso esserti utile? non è un manuale complicato per programmatori informatici. È una guida razionale e concreta, strutturata attorno alle domande e alle obiezioni che emergono più spesso nel confronto con aziende e professionisti, per imparare a conoscere davvero l’intelligenza artificiale e così a utilizzarla al meglio.

“Nella mia esperienza quotidiana, mi confronto con aziende e professionisti di ogni tipo. Le obiezioni e le paure che ascolto quotidianamente sono sempre le stesse”, afferma Raffaele Gaito. “Ogni capitolo del libro ne affronta una in maniera verticale. Lo fa in modo concreto, semplice e accessibile, con un approccio sempreverde. Su argomenti così tecnici come l’AI, il rischio è di parlare di cose che invecchiano dopo pochi giorni o settimane. Ecco perché il focus del libro è sull’approccio e sul mindset, non sugli strumenti e le tattiche. Gli strumenti passano, il mindset resta per sempre”.

Attraverso modelli efficaci, esempi pratici, semplici consigli, Raffaele Gaito, capitolo dopo capitolo affronta tutti i campi in cui questa tecnologia potentissima può aiutarci nel nostro lavoro, ma anche nella nostra vita personale: dalla creatività alla produttività, dallo studio al nostro modo di vedere il mondo.

Una guida culturale, non solo tecnologica.

L’obiettivo – prosegue la nota – è trovare un equilibrio tra due narrazioni opposte: chi esalta l’AI ignorandone limiti e rischi, e chi la demonizza come un male assoluto. Ai primi, Gaito ricorda l’importanza dello spirito critico; ai secondi, mostra che un utilizzo consapevole e informato è non solo possibile, ma necessario.

Con uno stile dialogico e accessibile, “In cosa posso esserti utile?” si rivolge a un pubblico ampio: manager, freelance, professionisti, studenti, ma anche lettori curiosi che vogliono comprendere la trasformazione in corso senza lasciarsi trascinare dall’hype, attraverso lo sviluppo di spirito critico, creatività e consapevolezza. Non spiega cosa usare, ma come pensare per usare bene.

Non un libro tecnico per addetti ai lavori, ma uno strumento culturale – semplice, chiaro e trasparente – per orientarsi in un cambiamento che riguarda il lavoro, l’apprendimento e il modo stesso di pensare.

– Raffaele Gaito è divulgatore, autore e speaker. Ha fondato IA360, academy dedicata a chi vuole rimanere aggiornato sul mondo dell’intelligenza artificiale. Sui suoi canali – YouTube, podcast e blog – si occupa di tecnologia e innovazione con un focus sull’AI. Ha portato workshop e talk in aziende come Vodafone, HP, Microsoft, Enel, Poste Italiane, Chiesi Farmaceutici e Banca Sella. Il suo motto è: “Tecnologia e innovazione con un tocco umano”.