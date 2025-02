“In Dimora”: con un tour la Campania svela i suoi tesori nascosti

Case come musei, nuove mete per un turismo culturale ‘esperienziale’: cinque tra le più belle dimore storiche della Campania aprono le porte ai visitatori per la seconda edizione di “In dimora”, il ciclo di aperture straordinarie gratuite, visite e concerti esclusivi in programma da febbraio a marzo. L’iniziativa fa parte del progetto di valorizzazione programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali nell’ambito del programma “Progetti Speciali in ambito culturale e turistico”. Si parte sabato 22 e domenica 23 febbraio con il settecentesco Palazzo San Carlo a Santa Maria Capua Vetere (CE), prima e unica casa-museo dedicata al lirico napoletano. Seconda tappa sarà Palazzo Mustilli a Sant’Agata de’ Goti (BN) nel borgo medioevale, un luogo che racconta la storia della viticoltura nel Sannio (sabato 1 e domenica 2 marzo). E’ appartenuta a una famiglia di imprenditori di origine svizzera la neoclassica Villa Wenner nella salernitana Pellezzano (‘8 e il 9 marzo). Le Tenute Casoli – Palazzo Iorio a Candida (AV) sono oggi cuore pulsante dell’azienda in cui invecchiano e si affinano i vini (15 e il 16 marzo). Ultimo appuntamento sarà a Palazzo Capece a Caivano (NA) palazzo dell’Ottocento con innumerevoli oggetti di pregio storico e artistico (sabato 29 e domenica 30 marzo). I percorsi prevedono inoltre degustazioni e performance musicali esclusive. Nei vari appuntamenti, si esibiranno, uno in ogni luogo, nell’ordine, gli artisti Ra di spina, Tommaso Primo, Jovine, Greta Zuccoli, Fede ‘n’ Marlen. “Questi edifici, pur essendo di proprietà privata, custodiscono un’eredità collettiva che merita di essere condivisa. Eventi come questo permettono di valorizzarne la storia e la bellezza, restituendoli simbolicamente alla comunità” spiega Pantaleone Annunziata, Amministratore unico di Scabec.