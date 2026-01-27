In economia sarebbe definita “congiuntura negativa”

Negli anni ’60, all’incirca alla metà, gli italiani dovettero aggiornare il loro vocabolario, memorizzando un termine, “congiuntura”, fino a allora usato dagli economisti e da pochi altri eletti. Accadde che, in quel periodo, cominciò a produrre i propri effetti negativi la fine repentina di un periodo d’oro per l’economia del Paese, il cosiddetto “boom” o “miracolo economico”. Saltando a piè pari la narrazione dello stesso, dalla genesi all’epilogo, la breve narrazione che precede serve solo per fare da trait d’union tra quel tempo e questo. Divenne quasi un intercalare rispondere a chi avesse chiesto come andava la propria routine, aggrottando le ciglia: “non bene, a causa della congiuntura”. In tal modo, non avendo qualificato quel termine con positiva o negativa, non forniva alcuna delucidazione sulla sua prostrazione. Come accennato, l’Economia Politica classifica un periodo di benessere , quello in cui c’è vivacità di domanda e offerta, aggiungendo la qualifica “positiva” a congiuntura; viceversa, se un certo insieme geopolitico è animato in prevalenza da eventi avversi, l’aggettivo che specifica quella situazione è “negativa”. Spostando l’attenzione alla situazione generale, quindi non solo economica, si può affermare che l’Umanità, nella maggior parte delle espressioni sociali, è immersa nelle sabbie mobili. Esse sono state create soprattutto dal malgoverno e dal modo di comportarsi della popolazione, non conforme, in primis ai principi che il cervello “buon senso” continua, nonostante tutto, a dispensare. Mostrandosi così incurante dei comportamenti di quanti pensano che, in tempi di grande disagio come quello attuale, chiunque possa procedere comunque a briglia sciolta, senza tenere in considerazione nessun freno inibitore, né, tantomeno, doverne dare conto a nessuno. Quanto è accaduto a Minneapolis dovrebbe bastare a mettere a fuoco il nocciolo della questione, precisamente che alcuni comportamenti, che solamente per la tipologia oggettiva di essi stessi dovrebbero essere considerati fuori legge, in talune circostanze si ingigantiscono in maniera parossistica. È necessario a tal punto mettere in evidenza il comportamento dei governi del Nord Europa di fronte a situazioni simili, in maniera particolare quelli dell’area scandinava. Gli stessi, già da oltre mezzo secolo, combattono coloro che attuano i cosiddetti “danni sociali” principalmente con fior di tasse punitive. Un gradino sopra è previsto l’intervento della forza pubblica. Più precisamente, chi compie efferatezze nei confronti dei tutori dell’ordine pubblico, il più delle volte avendo subìto comportamenti particolarmente sproporzionati da parte degli stessi. Dall’altro lato dell’Atlantico, è noto che fatti del genere costituiscono quasi la norma. La considerazione finale potrebbe, sperando di sbagliare, ricordare la trama di un gran bel film della seconda metà degli anni ’80. Il titolo è “2001, Odissea nello spazio” del regista Stanley Kubrick. Dopo una serie di confronti avvenuti tra astronauti terrestri e entità aliene, i primi si ritrovano in un mondo agli albori, circondati da ominidi, in un ambiente costellato dal trionfo della natura selvaggia. È solo un film, ma non si può liquidare così la narrazione che propone. Aggiungendo inoltre che, salvo a essere ottimisti fuori luogo, non si può mai sapere cosa conserva il tempo dietro i suoi angoli, seppure di sola fantasia.