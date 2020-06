In Europa si torna a viaggiare, ecco quali Paesi riaprono le frontiere

Roma, 15 giu. (Adnkronos/Dpa) – Europa, si torna a viaggiare. Dopo l’Italia che ha riaperto il 3 giugno, oggi Francia, Germania, Svizzera, ma anche altri paesi hanno riaperto oggi le frontiere con gli altri membri dell’Ue e della zona Schengen, sperando che la libertà di movimento sostenga il rilancio dell’economia, duramente colpita dalla crisi del coronavirus. La Spagna aspetterà il 21, ma intanto oggi è stato aperto un canale per i turisti tedeschi nelle Baleari. In Croazia si può già entrare per turismo dal 29 maggio, se si esibisce una prenotazione. La Grecia ha riaperto gli aeroporti internazionali di Atene e Salonicco. Le aperture sono in linea con le raccomandazioni della Commissione Europea. Dopo il 30 giugno potrebbe partire il graduale sollevamento per le restrizioni con i paesi extraeuropei. Ecco le novità di oggi: