In fiamme deposito di plastica in New Mexico, nube nera minaccia città

ALBUQUERQUE (NM) (ITALPRESS) – Un rogo di vaste proporzioni è scoppiato in un impianto di riciclo della plastica Albuquerque, in New Mexico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albuquerque per cercare di domare le fiamme. Non sono stati segnalati feriti ma, a causa della gigantesca colonna di fumo che si è sprigionata dall’incendio, le autorità locali hanno emanato un allarme sanitario invitando i residenti a rimanere a casa.

(Fonte video: Profilo Twitter Albuquerque Fire Rescue)