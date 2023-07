In fiamme i monti che circondano Palermo. Diversi i focolai nella zona di Pizzo Sella, dove sono state lambite alcune abitazioni. Le alte temperature hanno favorito il propagarsi degli incendi, non solo nel capoluogo ma in tutta la provincia. Interessate dalle fiamme, nel Palermitano, le località di Monreale, San Martino delle Scale, Piana degli Albanesi, la stazione ferroviaria di Fiumetorto, la quarta discarica di Bellolampo, Pizzosella e, ancora, Belmonte Mezzagno, Cefalù, Aliminusa, Terrasini e Termini Imerese. eb/vbo/gtr