In Francia un laboratorio scopre l’endometriosi tramite test salivare

A Tercis-les-Bains, costa mille euro e la risposta sicura al 95%

Roma, 4 apr. (askanews) – Un laboratorio che si definisce unico al mondo per diagnosticare l’endometriosi tramite un semplice test salivare genetico: si trova a Tercis-les-Bains, periferia di Dax, cittadina di 22.000 abitanti nel sud-ovest della Francia. Quella di Ziwig Lab rappresenta una vera rivoluzione per una malattia cronica che colpisce circa una donna su 10. Hikmat Chahine, medico biologo direttore del laboratorio e sindaco del Paese, spiega: “Questo è un campione salivare, come vedete ha un codice a barre che identifica e rende sicuro il campione. La provetta contiene uno stabilizzatore per poter viaggiare. È molto stabile fino a 21 giorni, un mese a temperatura ambiente per viaggiare. Meglio di un prelievo di sangue, che resta stabile per due, forse tre ore”, ha spiegato.”Questo laboratorio, è unico al mondo”, afferma, mentre le provette sono in arrivo da Medio Oriente e tutta Europa.Il test si basa sul sequenziamento dei micro-RNA salivari e dà una risposta sicura al 95% in pochi giorni. Il suo fondatore ha investito in macchinari di ultima generazione, capaci di analizzare migliaia di prelievi ogni settimana: “Il test oggi costa mille euro circa, a seconda dei differenti Paesi – sottolinea Yahya El Mir, presidente e fondatore del laboratorio Ziwig Lab costruito in pochi mesi- e ovviamente l’obiettivo è che il volume aumenti”.”L’endometriosi è una malattia difficile da scoprire – spiega Claire Théodore, ginecologa – perché è caratterizzata da sintomi molto vari, spesso da mestruazioni dolorose, dolori nei rapporti sessuali, dolori al ventre addominale cronici, associati a problemi di transito. Ci vuole tempo a diagnosticarla e può essere associata a sterilità”.