In funicolare a Napoli con machete di 29 cm: denunciato

Gli agenti del Commissariato Vomero ieri pomeriggio sono intervenuti presso la fermata della funicolare in corso Vittorio Emanuele II dove era stato segnalato un uomo armato di machete. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo era entrato nella stazione brandendo un machete e per questo erano stati fatti evacuare i viaggiatori. Gli operatori, con il supporto delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati San Ferdinando e Decumani, hanno raggiunto e bloccato l’uomo poco distante e, in un vagone della funicolare, hanno rinvenuto la roncola con la lama della lunghezza di circa 29 cm. Un 51enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.