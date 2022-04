In giro con una sciabola da pirata di 50 centimetri, 22enne denunciato dai finanzieri

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno denunciato per porto abusivo di armi un 22enne trovato in possesso di una sciabola da pirata affilata, lunga oltre 50 centimetri. L’episodio si è verificato durante l’attività di controllo economico del territorio dei Baschi verdi del Gruppo Pronto impiego Napoli impegnati in un posto di blocco nel Rione Traiano. La pattuglia ha fermato un’auto e ha approfondito il controllo per via del comportamento nervoso del giovane conducente. Sotto il sedile lato conducente i finanzieri hanno trovato la sciabola perfettamente affilata, lunga oltre mezzo metro e con foggia tipica delle classiche armi da taglio dei pirati. Non è ancora stato confermato se si tratta di un originale d’epoca o di una riproduzione, ma in entrambi i casi la lama affilata ne rende illegale il porto. Pochi mesi fa, sempre la Guardia di Finanza del Comando provinciale Napoli aveva sequestrato a un giovane a piazza Plebiscito una katana da samurai, anch’essa illegale poiché atta a offendere.