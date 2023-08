In Irpinia torna il Carnevale Castelveterese in versione estiva

L’Irpinia saluta l’attesissimo ritorno del Carnevale Castelvetere. Edizione estiva, per uno degli eventi più amati della provincia di Avellino e non solo, sulla scia di quanto accade in Italia per i più importanti Carnevali italiani. La 53esima edizione del Carnevale Castelveterese, che dal 2020 appartiene al ristretto elenco dei Carnevali Storici tutelati dal Ministero della Cultura, si svolgerà il prossimo 2 settembre, proponendo un programma ricchissimo che, oltre alla tradizionale parata dei maestosi carri allegorici e dei gruppi di ballo, vedrà un laboratorio per bambine/i e adulti, il concerto di Mintcho Garrammone reduce dai successi dell’Ariano folk festival e dello Sponz Fest, DJ SET ed un ricchissima proposta enogastronomica con tutte le eccellenze del territorio.

Il Carnevale Castelveterese si svolgerà con questo programma:

Ore 17:00 – Laboratorio Bambini a cura dell’associazione “Il Sorriso di Daniel ODV”, Ore 18:30 – Inizio sfilata gruppi di ballo e carri allegorici, Ore 20:00 – Apertura Stand Enogastronomici, Ore 21:00 – Mintcho Garrammone in concerto, Ore 23:00 – Dj set “A.Meriano, MarVen e Doto DJ” Il Carnevale Castelveterese è una festa ricca di tradizione, maestria e dedizione che risale al 1683 e trovava espressione nelle rivalità artigianali dei due agglomerati del Castelle e della Pianura che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, presero il nome di Piazza – il centro storico del paese – e via Roma, la zona Nuova. Ancora oggi, come per magia, si rivive quello stesso spirito goliardico e la stessa volontà di raccontare il mondo attraverso la satira. Castelvetere, già da mese si è trasformato in un laboratorio di idee e cartapesta ed è pronto a far esplodere la festa del carnevale.

Per informazioni sul programma della 53 esima edizione https://www.facebook.com/ carnevalecastelvetere