In Kenya dietro front su aumento tasse dopo scontri e morti

Il presidente Ruto: non firmerò la legge

Nairobi, 26 giu. (askanews) – Il Presidente del Kenya William Ruto ha annunciato che un disegno di legge col controverso aumento delle tasse “sarà ritirato”. Una decisione presa all’indomani dell’assalto al Parlamento nella capitale Nairobi in cui sono morte più di 20 persone.”Dopo aver riflettuto sul contenuto della legge finanziaria 2024 e dopo aver ascoltato con attenzione il popolo keniota che ha detto a gran voce che non vuole avere nulla a che fare con questa legge, dichiaro che non la firmerò r che sarà quindi ritirata”, ha detto.Oltre ai 23 morti negli ospedali ci sono centinaia di feriti, almeno 165 qui al Kenyatta National Hospital di Nairobi.