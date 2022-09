In lacrime le madri russe: figli in partenza per il fronte ucraino

Madri russe salutano in lacrime i figli in partenza per il fronte ucraino. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale per “garantire la difesa del popolo e della sovranità territoriale della Russia“. “La leva riguarderà solo i riservisti e innanzitutto coloro che hanno già svolto servizio nelle forze armate e che hanno quindi preparazione ed esperienza. Prima di essere inviati al fronte i militari svolgeranno ulteriore addestramento”, ha detto Putin in un discorso alla nazione, annunciando l’inizio della mobilitazione per mercoledì 21 settembre.