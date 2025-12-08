In libreria il primo compendio sulla storia dei Pompieri Napolitani, primo corpo dell’Italia pre-unitaria. Partendo dai cimeli rinvenuti ed esposti nella galleria storica abbiamo provato a tracciare un primo importante contributo di conoscenza. Il libro ha la copertina rosso pompiere.

Grazie ad Antonio Nocella Massa Editore per l’editing fondamentale e a libreria Langella Port’alba I proventi dell’Autore sono devoluti all’Opera Nazionale Assistenza dei Vigili del Fuoco per famiglie di colleghi in difficoltà.

Per gli amici lontani dal centro antico, il link per ordinare: antoniocella@massaeditore.com.