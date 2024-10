In libreria: “Imparo gli scacchi” di Adolivio Capece

Roma, 24 ott. (askanews) – Del Grande Maestro e storico degli Scacchi (e in generale dei ‘giochi della mente’) Adolivio Capece Mursia pubblica “Imparo gli scacchi”, un manuale per tutti gli appassionati di scacchi: strumento ideale per chi inizia come principiante assoluto, grazie all’esposizione semplice e chiara delle regole elementari, e ottimo vademecum per chi desidera migliorarsi via via fino al livello agonistico, in virtù di una notevole mole di esempi, strategie e partite commentate.

L’Autore offre un approccio didattico unico, partendo dal finale di una partita per facilitare l’apprendimento e la comprensione delle strategie del gioco; passa successivamente alle combinazioni tattiche, dove la fantasia e la genialità del giocatore vengono messe alla prova; infine affronta le aperture che richiedono uno studio mnemonico. Un excursus storico sugli scacchi, aggiornato ai nostri giorni, arricchisce il volume.

«Le origini del gioco degli scacchi non sono ancora state stabilite con certezza: giochi che potremmo definire “precursori” degli scacchi risalgono agli albori della civiltà. E dato che molte e diverse sono le leggende sorte attorno al gioco è ancora più difficile il tentativo di inquadrarne con precisione l’origine da un punto di vista storico. Sicuramente il gioco ha origine orientale: è infatti ormai universalmente accettato che gli scacchi siano nati in India forse già prima del 2300-2200 a.C. Ed è stato accertato che all’inizio richiedeva quattro giocatori. Soltanto vari secoli dopo, quasi certamente nel sec. VII d.C., gli scacchi si trasformarono in gioco a due, assumendo una forma molto simile a quella che oggi noi conosciamo, ovvero quella di una battaglia in miniatura. Ovviamente non è logico pensare che il gioco sia stato ideato all’improvviso e da una sola persona, anche se tutti i racconti e le leggende lo lasciano pensare. Comunque è ormai sicuro, e vari reperti archeologici lo confermano, che la trasformazione in gioco a due grazie alla quale gli scacchi conclusero un’evoluzione secolare e trovarono una definitiva sistemazione assumendo molte delle caratteristiche moderne, avvenne in Persia nella prima metà del 650 d.C. all’epoca di re Khusraw II “dall’anima immortale”, uno degli ultimi sovrani (Shah, in italiano “scià”) di Persia; era di stirpe sasanide ed è noto per aver conquistato e annesso al suo regno Damasco e Gerusalemme tra il 613 e il 614. Dopo di allora la Persia, attuale Iran, conobbe quasi quindici anni di pace e di tranquillità. E proprio a re Khusraw è riferito il racconto più famoso sulla nascita degli scacchi. La storia è riportata in un antichissimo testo, composto verso il VII secolo d.C. e scritto in lingua “pahlavica”, ovvero in persiano antico: si tratta del Vicarisn i catrang ut nihisn i nev-artaxser che significa “Invenzione e spiegazione del gioco degli scacchi”. Nel libro tra l’altro si legge: “La spiegazione del principio degli scacchi (satrang) è questa: è cosa mediante intelligenza, in conformità di quanto è stato detto dai saggi – la vittoria su chi è potente va ottenuta con la mente”.»

Adolivio Capece, milanese, Maestro nazionale di scacchi nel 1972, prese parte al Campionato del mondo a squadre dopo aver rappresentato l’Italia al Mondiale Under 20. Nello stesso anno inizia l’attività di giornalista, commentando il match Fischer-Spassky per «La Stampa». Ha poi scritto libri, tecnici e storici, approfondendo il lavoro di studioso di storia dei «giochi della mente».