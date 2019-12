In libreria ‘L’occhio del Vate’, thriller esoterico su D’Annunzio

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – A cento anni dall’impresa di Fiume, arriva sugli scaffali un thriller-esoterico su Gabriele D’Annunzio. L’autore è Carlomanno Adinolfi, che, dopo “” (Idrovolante, 2016), dà luce al suo secondo romanzo, “L’occhio del Vate”, da lunedì in libreria per i tipi di Altaforte, la “casa editrice più odiata d’Italia”, già finita al centro delle cronache per la querelle del Salone del Libro scatenata dal libro intervista di Chiara Giannini all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il protagonista dell’opera di Adinolfi si chiama Valerio Pillari ed è uno spregiudicato cacciatore di testi antichi e libri rari, che riceve l’incarico di risolvere un oscuro enigma legato a “Le vergini delle rocce” di D’Annunzio. Al centro della vicenda c’è un medaglione appartenuto al Vate, attorno al quale si sviluppa un intreccio di ricerche ed enigmi che porteranno il protagonista nei dedali di un segreto forse legato alle società esoteriche degli anni Venti e Trenta e alle forze arcane che tentarono di influenzare gli esiti delle due guerre mondiali. Una vicenda che si scoprirà affondare le radici ancora più indietro nei secoli, in una catena ininterrotta di eventi a ritroso che porta fino alle origini di Roma e della stirpe italica.

“Volevo scrivere una sorta di Codice Da Vinci italico – spiega Adinolfi – A ispirarmi, tra l’altro, è stato un saggio di Attilio Mazza sul D’Annunzio ‘sciamano’, che tra le tante cose racconta degli amuleti che il Vate commissionava al suo orafo di fiducia per regalarli a chi gli era caro come protezione contro la ‘nigra magia’, come la tartaruga donata a Tazio Nuvolari. Ma ‘L’occhio del Vate’ arriva molto più indietro nei secoli, seguendo un fil rouge che collega l’antica sapienza romano-italica fino ai nostri tempi”.