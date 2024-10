In Liguria Bucci vince di misura, centrodestra tiene la Regione

Roma, 28 ott. (askanews) – Marco Bucci, sindaco uscente di Genova e candidato della coalizione di centrodestra, è il nuovo presidente della Regione Liguria. Succede a Giovanni Toti, dimissionario dopo essere stato coinvolto in una inchiesta giudiziaria. Ha sconfitto Andrea Orlando, deputato del Pd, con un distacco di poco superiore all’1 per cento dei voti. Al risultato definitivo in tarda serata mancano poche sezioni, ma non ci sono dubbi sostanziali: l’affluenza supera di poco il 53 per cento degli aventi diritto, il vincitore ha raggiunto il 48,80 per cento, lo sconfitto il 47,34 per cento.

Tra i dati più significativi della serata elettorale, il risultato deludente per Bucci proprio nella circoscrizione che comprende il capoluogo regionale del quale è primo cittadino. Qui Orlando ha sfiorato il 50 per cento mentre Bucci non è arrivato al 47. Ma si è preso la sua rivincita nella circoscrizione di Imperia, feudo dell’ex ministro Claudio Scajola, attuale sindaco del capoluogo e presidente della provincia, dove il candidato del centrodestra ha superato il 60 per cento. Da segnalare il risultato importante del Partito democratico: le sue liste sono le più votate, la percentuale definitiva supera il 28 per cento (il partito più forte del centrodestra, FdI, ha raccolto il 15 per cento, ma nel risultato di Bucci hanno pesato anche un paio di liste civiche). Nel centrosinistra, il Movimento 5 stelle è sceso sotto il 5 per cento (aveva il 7,78 alle medesime regionali del 2020) e viene superato da Alleanza Verdi Sinistra, che invece ha superato il 6.

Orlando ha riconosciuto la sconfitta e ha telefonato a Bucci, che ha incassato anche le congratulazioni dei leader e di tantissimi esponenti del centrodestra. “Abbiamo vinto contro i signori del no. La buona Liguria non torna indietro”, è stato il primo commento del neopresidente. “Andrea Orlando è stato molto gentile, la sua chiamata gli fa onore – ha aggiunto – ma ritengo inaccettabili le falsità dette durante la campagna elettorale”. “Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”, ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, “i liguri hanno scelto bene” ma “questo risultato è anche figlio del buon governo del centrodestra e figlio del lavoro di Giovanni Toti”. Per il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, quella di Bucci è “una grande vittoria di squadra, insperata fino a qualche mese fa! Vince il buongoverno del centrodestra!”, ha aggiunto.

Dal canto suo, Orlando ha sottolineato che il risultato “era a portata di mano” e che la sua candidatura ha pagato lo scotto di “qualche difficoltà del cosiddetto campo largo che si è ripercossa anche sulla nostra realtà, i numeri sono indicativi”. Insomma, il prossimo passo dovrebbe essere “costruire un centrosinistra stabile a livello nazionale” perché “ci sono le condizioni per proseguire una battaglia e per realizzare nelle prossime elezioni amministrative ciò che non è riuscito in questa battaglia regionale”.