In Liguria il centrodestra sceglie Bucci, al via sfida con Orlando

Genova, 11 set. (askanews) – In Liguria, a meno di 50 giorni dalle elezioni anticipate, può finalmente cominciare la campagna elettorale. Dopo la candidatura alla guida della Regione dell’ex ministro Andrea Orlando per il campo largo, oggi è stata infatti annunciata quella del sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra. A convincere il primo cittadino, alle prese con gravi problemi di salute, ad accettare la sfida con l’ex vice segretario del Pd, sono stati i leader nazionali del centrodestra ed in particolare la premier Giorgia Meloni con cui ieri ha avuto una lunga telefonata.

Bucci, che tra i possibili candidati del centrodestra era quello che secondo i sondaggi aveva più chance di vincere, non dovrà rassegnare le dimissioni durante la campagna elettorale ma solo in caso di vittoria. A quel punto la giunta comunale di Genova verrebbe guidata dal vicesindacoáPietro Piciocchi, uno dei nomi circolati in queste settimane come candidato presidente della Regione, fino alle elezioni anticipate che si terrebbero nella primavera del 2025.

Tra il sindaco e commissario per la ricostruzione del ponte Morandi e l0ex ministro del Lavoro, della Giustizia e dell’Ambiente nei giorni scorsi si erano già registrati dei duri botta e risposta. Orlando aveva infatti denunciato ritardi nella realizzazione della nuova diga del porto di Genova, scatenando la reazione piccata di Bucci, e il primo cittadino aveva sottolineato che il candidato presidente del centrosinistra nella vita non aveva mai lavorato ma solo fatto politica, suscitando le ire dell’ex vice segretario del Pd che lo aveva accusato di “trasformare la campagna elettorale in un momento di aggressione dell’avversario”.

La sensazione quindi è che sarà una campagna senza esclusione di colpi, in cui giocoforza entrerà prepotentemente anche il tema della maxi inchiesta della Procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari e successivamente alle dimissioni l’ex governatore Giovanni Toti, protagonista con il sindaco Bucci di quel ‘modello Genova’ che il primo cittadino ha annunciato oggi di voler difendere e portare avanti. La sfida Bucci-Orlando per il dopo Toti ha inizio. Conto alla rovescia per la scelta di Matteo Renzi e Italia Viva: per la Regione era pronto a entrare nel campo largo di Orlando ma condicio sine qua no per Pd M5s e Avs doveva essere la finora mancata fuoriuscita di Iv dalla Giunta Bucci a Genova di cui è parte della maggioranza. Con Bucci ora in corsa per la Regione Liguria la scelta di campo non potrà più tardare,