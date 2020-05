In Lombardia 399 nuovi casi di coronavirus e 39 decessi

MILANO (ITALPRESS) – I nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono oggi 399 (ieri erano 299), per un totale di 84.518 nella Regione, mentre i decessi sono 39 (ieri erano 115). Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici. Aumentano i guariti, 402, che complessivamente sono 34.219. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva, oggi -8 (ieri erano -21), e negli altri reparti, con il dato odierno di -184 (-113). Sono 14.145 tamponi processati nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di 564.550.

Nella provincia di Milano che resta “sorvegliata speciale”, oggi l’andamento del contagio da coronavirus è in linea con gli ultimi tre giorni: i nuovi casi delle ultime 24 ore sono 75 in Provincia e 34 nel capoluogo lombardo.

Tra le province lombarde quella di Brescia registra i numeri più alti degli ultimi tre giorni, con 83 nuovi casi odierni, che ieri erano 60 e giovedì 106. Trend stabile per Bergamo con 26 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore (ieri erano 24 e il giorno precedente 29). Per quanto riguarda le altre province, i nuovi casi sono 13 a Como (ieri 14), 10 a Cremona (ieri 18), 18 a Lecco (ieri 17), 16 a Lodi (ieri 12), 46 a Monza Brianza (ieri 37), 25 a Pavia (ieri 23). Un solo caso nella provincia di Mantova, mentre a Sondrio se ne registrano 24 rispetto all’unico caso di ieri. A Varese i casi crescono, 41 oggi rispetto ai 13 di ieri e ai 20 di giovedì.

