LA SPEZIA (ITALPRESS) – Gli uomini del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri della Spezia hanno tratto in arresto tre cittadini albanesi ritenuti responsabili di più reati di furto in abitazione nonché indagato in stato di libertà una donna, della stessa nazionalità, per il reato di ricettazione. I furti risalgono al mese di ottobre del 2022. Sono tuttora in corso perquisizioni e accertamenti finalizzati alla ricerca della refurtiva.

tvi/gtr