La grande manifestazione contro la violenza sulla donne

Roma 25 nov. (askanews) – “Per Giulia, per tutte, grideremo forte”. Il grido arriva forte dalla grande manifestazione a Roma nella Giornata contro la violenza sulle donne, molto partecipata e ancora più sentita dopo gli ultimi casi di femminicidio in Italia, in particolare quello della giovane Giulia Cecchettin.Nelle immagini gli slogan, le parole, i cartelli e le speranze che hanno animato il corteo.