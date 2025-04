In mostra a Canton le scarpe che hanno contribuito a fare la storia del design made in Italy

Dopo Abu Dhabi e Kuwait City, la mostra Italian Shoe Design, in occasione della Giornata nazionale del made in Italy, fa tappa a Canton nei prestigiosi spazi del Guangzhou K11 Art Mall, L1 In Art We Live. Un suggestivo percorso tra le calzature più significative, che maggiormente hanno segnato la loro epoca, determinando un cambio di rotta, in qualche caso una rivoluzione, dei costumi.

La mostra curata da Elisabetta Pisu mette insieme 31 paia di calzature femminili fra esemplari storici e modelli di recente realizzazione, selezionate fra i brand e i designer più rilevanti della moda italiana. Scarpe introvabili, alcune delle quali gelosamente custodite dalle case di moda, esemplari unici, scelti per la portata innovativa del loro design o per il loro potere fortemente evocativo, che presentano una gamma molto diversificata di stili e modi di pensare l’oggetto-scarpa. Qualcuna riprende la forma e l’estetica di un classico decolleté, altre rimandano a una narrazione più complessa, qualche modello gioca sul filo dell’ironia, qualcun altro cela un messaggio visibile a pochi, altre sono creazioni artistiche, opere d’ingegno che nascono per non essere mai indossate.

“Le calzature hanno avuto un’evoluzione continua nel corso dei secoli – racconta la curatrice Elisabetta Pisu – le punte hanno cambiato forma più volte diventando arrotondate, squadrate oppure assottigliandosi. Di pari passo il tacco ha mutato aspetto e dimensione, alzandosi o riducendosi, diventando largo o a rocchetto, assumendo un’importanza fondamentale nell’architettura della scarpa“.

Come in una sinfonia di colori e forme, l’esposizione porta al pubblico l’idea di un componimento musicale variegato, una partitura fatta di tonalità brillanti e forme scultoree che risuonano secondo un’armonia comune.

A scandire la selezione da parte della curatrice sono due temi, fil rouge della mostra: il tacco, vertiginoso e a spillo, a volte ai limiti del possibile, che rende desiderabile e quasi inaccessibile la scarpa, e la lucentezza, declinata nei tessuti riflettenti e nelle pietre Swarovski, che fanno della scarpa un gioiello prezioso.

Come afferma Valerio De Parolis, Console Generale d’Italia a Canton, “portando questa Mostra sul design della scarpa italiana in occasione della Giornata del Made in Italy abbiamo inteso celebrare, anche qui nel cuore di Canton, capitale culturale del Sud della Cina e uno dei maggiori poli di riferimento per il design, la capacità tutta italiana di coniugare l’arte di una antichissima tradizione manifatturiera con la bellezza e l’armonia delle forme, dando luogo ad un connubio perfetto di creatività ed eleganza che solo il Made in Italy riesce ad esprimere”.

In esposizione in Cina ritroviamo tutta la creatività e l’ingegno che hanno fatto della calzatura e del design Made in Italy tout court la punta di diamante dell’identità nostrana, riconosciuta in tutto il mondo come un’eccellenza unica, che parla il linguaggio dell’artigianalità, dell’unicità, della qualità e della sostenibilità ambientale.

Una sinfonia di stili, forme e colori che fa uso di tutte le note della creatività: dalle invenzioni visionarie di Salvatore Ferragamo all’estetica minimalista di Sergio Rossi, dalla preziosità di René Caovilla alle allegorie di Prada, e ancora l’eclettismo di Versace e le architetture eleganti di Diego Dolcini, fino ad arrivare alle proposte dei giovani designer italiani, con le forme inusuali e i colori accesi di Francesca Bellavita, le linee essenziali e raffinate di MARIæN e l’iper-femminilità di Alfredo Piferi che unisce glamour e sostenibilità.

La mostra è realizzata in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Canton.

La curatrice

Elisabetta Pisu è una curatrice di design con una formazione in sociologia e in management culturale. Il suo ambito di ricerca è il design contemporaneo in relazione ai processi produttivi, alle valenze sociali e all’evoluzione dei nuovi linguaggi espressivi. Oggetti, ambienti e architetture sono al centro dei suoi interessi di studio, tesi a indagare il ruolo mutevole del design nella società contemporanea. Nel 2016 fonda EP studio che si occupa di ideazione, organizzazione e curatela di mostre internazionali di design con particolare attenzione alla diffusione e promozione del made in Italy. Ha collaborato con importanti istituzioni culturali e curato mostre in prestigiosi musei, tra i quali: Istituto Italiano di cultura di Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti), Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen (Copenaghen, Danimarca), Craft + Design Centre a Canberra (Australia), Design Museum Gent (Belgio), Cube Design Museum (Olanda), Design Museum Holon (Israele), Museum of Craft and Design (San Francisco, USA), MODA – Museum of Design Atlanta (Atlanta, USA), L. A. Mayer Museum for Islamic Art (Israele), COD – Center for Openness and Dialogue (Albania).

Le scarpe in esposizione

Francesca Bellavita, Lilith – SS 2023

René Caovilla, Cleo, 2005

René Caovilla, Cleo – FW 2020/2022

Casadei, Alice Blade Slingback – SS 2024

Roberto Cavalli, Black Pump with silver fang heel – FW 2022/2023

Walter De Silva, Form in Motion, 2017

Diego Dolcini – FW 2007/2008

Diego Dolcini – FW 2009/2010

Diego Dolcini – FW 2011/2012

Fendi – SS 2000

Salvatore Ferragamo, Sandal, 1939, Museo Salvatore Ferragamo, Firenze

Salvatore Ferragamo, Décolleté, 1956, Museo Salvatore Ferragamo, Firenze Gucci – SS 2001, MIC – Museo Internazionale della Calzatura P. Bertolini di Vigevano GCDS, Gold Morso Sandal, 2023

Haus of Honey, Honey Bubble Mary Jane – FW 2022/2023

Christian Lacroix for Emilio Pucci, Comic – Strip Shoe, 2003, Museo della Calzatura di Villa Foscarini Maria Luca, Brocade Boots whit gold, – FW 2022/2023

MARIæN di Mariano La Barbera, Ninfa – FW 2022/2023

Moschino – FW 2022/2023

Paciotti – SS 2020

Prada – SS 2008, Museo della Moda di Riga

Prada, Flame, 2012

Alfredo Pīferi, Ginevra – FW 2021/2022

Pollini – SS 2021

Sergio Rossi, sr Evangelie Platform Sandal – FW 2022/2023

Sergio Rossi, sr Miroir Pump – FW 2022/2023

Gianvito Rossi, Rania Mary Jane – FW 2024/2025

Rodo, Ines – FW 2022/2023

Francesco Russo, R1S087, 2023

Versace, Dvea – FW 2010/2011, Museo della Moda di Riga

Giuseppe Zanotti, Lilii Borea – FW 2021/2022