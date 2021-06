In mostra alla Galleria Liquid Art System di Capri i paesaggi urbani di Antonio Sannino

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Nella galleria Liquid Art System Capri ci accoglie in un ambiente risanato: in mostra troviamo, con “Macro Wet”, Antonio Sannino, , un artista napoletano amante dei paesaggi urbani che nei suoi dipinti trasmette rasserenati. Sannino, nato nel 1959, dopo il diploma alla antica Accademia di San Pietro a Maiella, si trasferì alcuni anni in Inghilterra dove ebbe molti contatti e ciò gli consentì anche di ampliare il suo linguaggio artistico. Nel 2010 espose al Maschio Angioino le sue opere, “Natura Res”, nelle quali esprimeva un verismo elegiaco e metaforico. Nel 2011 Sgarbi condusse l’artista a partecipare alla Biennale di Venezia, con successo. Nel 2016 l’artista espose sue vaste opere nei grandi spazi della Reggia di Caserta. Ciò fu opportuno all’artista ma anche alla Reggia che si aprì all’Arte Contemporanea. Egli realizza le sue opere con oli su tela o su carta intelata, con oli su alluminio rivestito di resina epossidica, fino a realizzare, con pennellate minuziose e insistite, anche ampie tele di cm. 150×150. Sue opere sono state esposte in Gallerie e Musei in gran parte del Mondo e in Italia. A Napoli ve ne sono, in esposizione permanente, in Castel Nuovo. Le sue pitture ci trasmettono energia, non solo per gli elementi della natura che raffigurano, ma anche per i colori che le illuminano, trattati con particolare luminanza. Antonio Sannino convive volentieri con gli altri artisti, nelle Gallerie Capresi, anche con le opere di Seo Young Deoc, l’artista coreano, le cui spettacolari sculture, realizzate con i microscopici elementi delle catene di biciclette, ritroviamo anche in Piazzetta e in altri luoghi straordinari di Capri.