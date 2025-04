In mostra l’Arte della creazione della Cravatta, Marinella celebra a modo suo la giornata del made in Italy

In occasione della Giornata del Made in Italy, E.Marinella, simbolo dell’eccellenza artigianale italiana, lancia l’iniziativa “L’Arte della creazione della Cravatta: E.Marinella celebra il Made in Italy”, che si terrà giovedì 10 aprile nei suoi negozi di Roma e Napoli. Per questa giornata speciale, le sarte di E.Marinella trasformeranno i punti vendita in autentici laboratori artigianali a cielo aperto: davanti agli occhi dei visitatori, realizzeranno dal vivo cravatte uniche, autentici capolavori della sartoria italiana. Ogni creazione sarà impreziosita dal simbolo ufficiale della Giornata del Made in Italy.

I clienti e i passanti avranno l’opportunità esclusiva di osservare da vicino le fasi di lavorazione, dialogare con le artigiane e scoprire i segreti di un mestiere che si tramanda da generazioni, incarnando la perfetta fusione tra manualità, creatività e passione.

“Con questa iniziativa vogliamo rendere omaggio non solo al nostro saper fare, ma anche alle mani esperte e al cuore pulsante dell’artigianato italiano. La cravatta E.Marinella è un simbolo di eleganza senza tempo, ma anche di tradizione, cultura e innovazione: valori che condividiamo con il Made in Italy e che ci impegniamo ogni giorno a valorizzare e tramandare”, ha dichiarato Maurizio Marinella, alla guida della storica maison partenopea.

Le cravatte realizzate durante l’evento saranno poi donate simbolicamente al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al Ministero stesso, quale omaggio alla dedizione e alla maestria dell’artigianato italiano.

Con questo progetto, E.Marinella ribadisce il proprio impegno nella promozione della cultura del Made in Italy, rendendo omaggio al valore inestimabile della manifattura locale e offrendo un’esperienza immersiva di alto valore culturale, artistico e sociale.

L’iniziativa, che coinvolgerà due sarte specializzate in ciascun negozio e tutto il personale E.Marinella, si propone di valorizzare il tessuto produttivo locale e di avvicinare il pubblico alle eccellenze del nostro artigianato, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione, tra storia e futuro.