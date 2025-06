In ogni civiltà una frangia di cariche pubbliche si ritiene esente dal dover dar conto di quanto fa

Il problema di come governare, e quindi organizzare una forma di condotta democratica per il popolo, è stato, con una sfasatura di circa un secolo, da poco prima dell’inizio dell’era cristiana, affrontato e sperimentato da diversi pensatori. Le varie sembianze che tale tipo di vita può assumere rispecchiano la sintesi delle motivazioni che lo compongono e sono svariate. Alcune stanno ancora alla deriva a fior d’acqua, quella del mare del Kaos di antica memoria, come mine vaganti.

Purtroppo ogni tanto, anche per un inconveniente minimo – prima o poi si verifica – alcune di esse esplodono con forte fragore. Tra i tanti tipi di disagio che ne derivano, certamente il più grave è l’attentato alla libertà che spesso rimarcano.

Due tra i tanti pensatori che si sono occupati del tema hanno raggiunto risultati che ancora oggi costituiscono i prodromi delle Scienze Politiche. Sono un filosofo, Platone e un retore nonché oratore, Cicerone. Entrambi studiarono in modo particolarmente analitico i problemi a cui sarebbero andate incontro le democrazie se non fossero state adeguatamente tutelate.

I titoli di quelle opere sono ancora oggi significativi: Res Publica l’opera di Platone, De Re Publica quella di Cicerone. L’introduzione fin qui riportata è di forte attualità perché anticipa di molto quanto sta accadendo in questi giorni in Italia.

Due poteri, che nella struttura tricolore come in tante altre simili coesistono, presumibilmente rappresentano le varie forme di corretta gestione della Cosa Pubblica. Ciò avviene quando i poteri della sua macchina operano ben distinti, arrivando talvolta a collaborare.

Non così nella “Patria del Diritto”, dove si arriva a dover assistere a una specie di “invasione di campo” costante della magistratura nel campo di azione della politica. Da tanto viene fuori una situazione pregna di ogni genere di mala gestio.

Due fatti di qualche giorno fa, rimasti illuminati insufficientemente, in buona parte oscurati da tormenti indotti. Lo sono da quanto sta succedendo, con sempre maggiore intensità, nella zona est del mondo.

Se essi non avessero fatto concentrare lo sguardo sul loro operato, a buona ragione è possibile credere che non sarebbe passato sotto silenzio l’ennesima infamia compiuta da un magistrato. È prudente, vista la modalità con cui agisce quella masnada di inquisitori che provano a ripetere le pratiche dei loro predecessori, non approfondire l’identificazione.

Risulta altrettanto difficile qualificare chiunque si rivolga con arroganza, accompagnata da mancanza di rispetto verso la Prima Carica dello Stato, il Presidente della Repubblica.

Nello stesso tempo, quel Torquemada di cui innanzi cerca di spiegare, senza produrre alcuna argomentazione valida e con poco riguardo, vere e proprie offese, anche personali, nei riguardi del Garante della Costituzione.

Ancora da un tribunale arriva, sempre nei confronti di un giudice assurto a Paladino del Popolo – ebbe il suo attimo di visibilità – insieme ad altri colleghi altrettanto cialtroni, all’epoca del processo ai responsabili della gestione fuori di ogni regola del Pio Albergo Trivulzio nell’hinterland milanese.

Ebbene, il magistrato in questione si è visto respingere una sua richiesta all’Alta Corte che aveva motivato la sua azione. Quindi si è visto respingere la sua richiesta perché manifestamente pretestuosa.

È domenica, quindi è bene darci un taglio pensando a cosa si sarebbe detto nel Foro dell’ Urbe a suo tempo: “summum jus, summa injuria”. E non sarebbe ancora bastato per riportare nel suo letto il fiume straripato.