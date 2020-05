In Opel le consegne giornaliere hanno una tradizione di 120 anni

Supermercati, negozi alimentari, farmacie e case private ricevono consegne ogni giorno. Gli artigiani lavorano instancabilmente per riparare e installare macchine. I veicoli commerciali leggeri di Opel sono adatti al loro lavoro, trasportano persone, ricambi o merci necessarie. Opel Combo, Opel Vivaro e Opel Movano appartengono a una lunga tradizione di veicoli commerciali leggeri di successo. I veicoli Opel per le consegne hanno contribuito al “miracolo economico” tedesco, i furgoni con il tetto rialzato degli anni ’80 e gli autocarri – fino ad arrivare al Opel Vivaro-e completamente elettrico – rimangono ancora leggendari oggigiorno. La reputazione di Opel come partner professionale per le società di trasporto e consegna è iniziata 121 anni fa a Rüsselsheim con la “Patentwagen”.

La quinta generazione di Opel Combo, compatto e multifunzionale, è stata lanciata nel 2018. Il nuovo arrivato è disponibile sia come vettura – Combo Life – sia come veicolo commerciale leggero – Combo Cargo – in molte configurazioni. Entrambi sono disponibili nelle versioni standard M (4,40 metri) o XL (4,75 metri). Il furgone di famiglia arriva a cinque o sette posti, con molto spazio per un massimo di 2.693 litri di bagagliaio. Il furgone offre fino a 4,4 m3 di vano di carico, spazio per due europallet e può trasportare un carico utile fino a 1.000 chilogrammi. Questa straordinaria flessibilità è resa possibile dall’architettura completamente nuova su cui si basa Opel Combo Cargo e da equipaggiamenti sofisticati. Inoltre, in futuro sarà disponibile anche la versione doppia cabina e con apertura sul tetto per carichi lunghi. Grazie al nuovo concetto di sviluppo partendo dalla vettura passeggeri, la quinta generazione di Opel Combo offre una ricchezza senza rivali di tecnologie e sistemi di assistenza innovativi nelle versioni vettura e veicolo commerciale.

Dal 2001, Opel Vivaro ha costruito una solida reputazione come veicolo per trasporto di merci o ufficio su ruote, con circa un milione di unità uscite dalla catena di montaggio. Con dimensioni adattate alle diverse esigenze e numerose tecnologie innovative, il nuovo Opel Vivaro è in grado di eseguire ogni lavoro al meglio. Offre una gamma su misura per le esigenze del cliente: un furgone da carico, un doppia cabina per accogliere fino a sei passeggeri più il carico, pianale cabinato per gli allestimenti e un Combi per trasporto persone, oltre a – per la prima volta – tre anziché due lunghezze (4,60 metri, 4,95 m e 5,30 m). Con una capacità di carico massima di 6,6 metri cubi, il nuovo Opel Vivaro ha un carico utile fino a 1.400 chilogrammi – 200 kg in più rispetto al suo predecessore. Lo stesso vale per il rimorchio: il peso massimo del rimorchio di 2.500 kg è superiore di mezzo tonnellata rispetto a prima. Solo l’altezza è modesta, con la maggior parte delle configurazioni che misurano circa 1,90 m. Il nuovo Vivaro può quindi accedere al parcheggio in scantinati o centri commerciali con tetti bassi, facilitando il carico e lo scarico. A partire da quest’anno, ci sarà un Opel Vivaro-e completamente elettrico per consegne in città a zero emissioni. A seconda della batteria, nel ciclo di test WLTP, sono possibili autonomie fino a 230 e 330 km.

Infine, il nuovo Opel Movano che è disponibile in quattro lunghezze e tre altezze, con una tara fino a 4,5 tonnellate e un volume di carico del furgone fino a 17 metri cubi. Un totale di 150 configurazioni di carrozzeria e allestimenti sono offerti franco fabbrica. A seconda della configurazione, Opel Movano può trasportare fino a cinque europallet. Ciò significa che esiste un Movano per quasi ogni esigenza. Numerosi sistemi di assistenza alla guida, lo rendono più rilassante e soprattutto più sicuro. La visibilità ottimale a 360° è fornita dagli Avvisi degli angoli ciechi e da un sistema di telecamere “Vista posteriore”. Poi c’è il sistema di infotainment Navi 50 IntelliLink Pro, che è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e offre quindi un’eccellente connettività. Anche la ricarica wireless è disponibile per telefoni compatibili. Opel Movano è il grande veicolo commerciale della gamma Opel. Insieme al nuovo Opel Vivaro e Combo Cargo, il marchio tedesco ha la flotta di veicoli commerciali leggeri più giovane sul mercato; una flotta che può vantare una tradizione di 120 anni.

