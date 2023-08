In panne l’aereo del ministro degli esteri tedesco: costretto due volte a rientrare. Missione annullata

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha annullato oggi il suo viaggio di una settimana in Australia, Nuova Zelanda e Fiji a causa di un nuovo problema sul suo aereo governativo. L’aereo che trasportava Baerbock in Australia ha dovuto invertire la rotta poco dopo essere decollato da Abu Dhabi per la seconda volta in due giorni, sempre a causa di problemi meccanici. Il ministero aveva previsto che il ministro degli Esteri continuasse il viaggio verso la città australiana di Sydney con un volo regolare, ma ha annullato il viaggio all’ultimo minuto. “Abbiamo provato di tutto: purtroppo è logisticamente impossibile continuare il mio viaggio in Indo-Pacifico senza l’aereo (governativo) difettoso”, sottolinea Baerbock sulla piattaforma online X (ex Twitter). “La regione del Pacifico modellerà in modo decisivo l’ordine mondiale del 21° secolo. Ecco perché lo scambio sostanziale e personale è così importante”, aggiunge il ministro degli Esteri tedesco. L’aereo che avrebbe dovuto trasportare Baerbock è stato bloccato per la prima volta ad Abu Dhabi lunedì mattina mentre era in viaggio verso l’Australia. Dopo uno scalo programmato per fare rifornimento, un problema meccanico ha costretto l’aereo governativo a rientrare negli Emirati Arabi Uniti. Un secondo tentativo di decollo è fallito 15 minuti dopo il decollo all’una di martedì (21:00 Gmt di lunedì). L’Airbus A340-300 che trasportava il ministro è tornato di nuovo indietro ed è atterrato ad Abu Dhabi alle 2.57. Il capitano ha informato i passeggeri che l’aereo stava riscontrando gli stessi problemi di lunedì, il che impediva all’aereo di raggiungere la sua normale quota e velocità di crociera, spiega un reporter della Dpa che era a bordo dell’aereo. “Abbiamo parlato con i piloti collaudatori di Lufthansa. Questo problema non si era mai verificato prima”, ha aggiunto il pilota. Il capitano ha indicato che nei suoi molti anni di volo non aveva mai riscontrato un problema del genere spiegando che il viaggio in Australia sullo stesso aereo non poteva essere tentato nuovamente a causa del fatto che il problema resta un mistero.