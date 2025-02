In parole semplici: Terzo settore e sostenibilità, temi cruciali e sempre più rilevanti nel funzionamento dei meccanismi europei

di Claudio Quintano*, Paolo Mazzocchi**, Simona Cafieri*** e Antonio d’Amaro****



Cos’è il Terzo Settore?

Con l’espressione Terzo settore si fa riferimento a quell’insieme di organizzazioni che non fanno parte né del settore pubblico (Stato) né del settore privato (imprese). Si tratta di una realtà variegata che comprende:

* Organizzazioni di volontariato (ODV): Associazioni che svolgono attività di interesse generale in modo gratuito o con rimborso spese.

* Associazioni di promozione sociale (APS): Enti che promuovono attività di interesse sociale, culturale, civile o sportivo.

* Cooperative sociali: Organizzazioni che perseguono finalità di interesse sociale attraverso la gestione di attività economiche.

* Organizzazioni non governative (ONG): Enti che operano a livello internazionale per la cooperazione allo sviluppo, l’aiuto umanitario e la difesa dei diritti umani.

* Altri enti: Fondazioni, comitati, enti religiosi, associazioni sportive dilettantistiche e altre forme giuridiche che operano senza scopo di lucro.

Caratteristiche del Terzo Settore

* Assenza di scopo di lucro: Le organizzazioni del Terzo settore non hanno come obiettivo primario il profitto, ma la realizzazione di finalità di interesse generale.

* Volontariato: Il contributo di volontari è fondamentale per molte organizzazioni del Terzo settore.

* Impegno sociale: Le attività del Terzo settore sono orientate a rispondere a bisogni sociali, promuovere l’inclusione, tutelare l’ambiente e i diritti.

* Innovazione sociale: Il Terzo settore spesso sperimenta nuove soluzioni per affrontare le sfide sociali.

Importanza del Terzo Settore

Il Terzo settore svolge un ruolo fondamentale nella società, in quanto:

* Fornisce servizi: Offre servizi di assistenza sociale, sanitaria, educativa, culturale e sportiva a diverse categorie di persone.

* Promuove la partecipazione: Favorisce l’impegno civile e la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

* Rafforza il legame sociale: Contribuisce a creare reti di solidarietà e a rafforzare il tessuto sociale.

* Influenza le politiche: Collabora con le istituzioni pubbliche per definire e attuare politiche sociali.

Il Rapporto sul Terzo Settore

Il Rapporto sul Terzo Settore è un documento che viene pubblicato periodicamente e fornisce un quadro aggiornato della situazione del Terzo settore in Italia. Il rapporto contiene dati statistici, analisi e approfondimenti sulle caratteristiche, le attività, le sfide e le prospettive del Terzo settore.

Il rapporto tra Terzo Settore e sostenibilità è un tema cruciale e sempre più rilevante.

In che modo il Terzo Settore contribuisce alla sostenibilità?

Le organizzazioni del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, ecc.) svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la sostenibilità attraverso diverse azioni:

* Promozione di modelli di sviluppo sostenibile: molte realtà del Terzo Settore sono impegnate in progetti concreti che promuovono modelli di sviluppo sostenibile a livello ambientale, sociale ed economico. Ad esempio, attraverso attività di agricoltura biologica, turismo responsabile, economia circolare, inclusione sociale, ecc.

* Sensibilizzazione e educazione: il Terzo Settore svolge un’importante opera di sensibilizzazione e di educazione sui temi della sostenibilità, diffondendo la consapevolezza e promuovendo comportamenti responsabili tra i cittadini.

* Advocacy e partecipazione: le organizzazioni del Terzo Settore spesso si fanno portavoce di istanze legate alla sostenibilità, partecipando attivamente al dibattito pubblico e influenzando le politiche a livello locale, nazionale e internazionale.

* Innovazione sociale: il Terzo Settore è un terreno fertile per l’innovazione sociale, dove vengono sperimentate nuove soluzioni per affrontare le sfide legate alla sostenibilità, spesso in collaborazione con altri attori (imprese, istituzioni, università).

Esempi concreti di connessione tra Terzo Settore e sostenibilità:

* Progetti di agricoltura sociale: molte cooperative sociali e associazioni promuovono l’agricoltura sociale, un modello agricolo che coniuga la produzione di cibo di qualità con l’inclusione sociale di persone svantaggiate e la tutela dell’ambiente.

* Iniziative di economia circolare: diverse realtà del Terzo Settore sono impegnate in progetti di economia circolare, che mirano a ridurre gli sprechi e a promuovere il riutilizzo e il riciclo dei materiali.

* Progetti di cooperazione internazionale: molte organizzazioni del Terzo Settore lavorano in paesi in via di sviluppo per promuovere modelli di sviluppo sostenibile a livello locale, attraverso progetti di agricoltura sostenibile, accesso all’acqua potabile, energie rinnovabili, ecc.

Alcuni dati e risorse utili:

* Secondo un rapporto del Forum Terzo Settore, le organizzazioni del Terzo Settore sono fortemente impegnate nel perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

* Il sito web di Secondowelfare.it offre approfondimenti e analisi sul rapporto tra Terzo Settore e sostenibilità, con un focus sulla misurazione e valutazione dell’impatto sociale.

* Il corso “Terzo settore e sostenibilità” della Ca’ Foscari Challenge School offre una formazione specifica sulla sostenibilità nel contesto del Terzo Settore.

