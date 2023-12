In piazza contro l’antisemitismo: Boschi: siamo uniti accanto a Israele

“La pace passa dalla sconfitta di Hamas e del terrorismo”

Roma, 5 dic. (askanews) – “Due mesi fa eravamo in piazza, accanto ad Israele, dopo due mesi, sempre con un dolore che non è passato e con la rabbia, siamo ancora accanto a Israele che sta lottando per la propria sicurezza, per la propria libertà, per il proprio diritto di esistere ma anche per la nostra sicurezza, per la nostra libertà contro i terroristi di Hamas. Noi pensiamo che ci possa essere una pace per Israele, una pace duratura per la Terrasanta però questo passa dalla sconfitta di Hamas, passa dalla sconfitta del terrorismo. Solo così possiamo vivere in condizioni di pace ma anche di sicurezza”.Così Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, parlando a margine della manifestazione “No Antisemitismo, No terrorismo”, organizzata in Piazza dl Popolo a Roma dalla Comunità Ebraica di Roma e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.