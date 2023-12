In piazza contro l’antisemitismo, Schlein: importante esserci contro odio e discriminazione

“Preoccupa molto il rigurgito di antisemitismo a cui assistiamo non soltanto in Italia”

Roma, 5 dic. (askanews) – “È importante esserci per contrastare ogni forma di antisemitismo, ci preoccupa molto il rigurgito di antisemitismo a cui assistiamo non soltanto in Italia ma anche nel resto d’Europa, se pensiamo ad alcune cose che sono successe in Francia e in Germania. Quindi è importante essere qui contro ogni forma di odio, di discriminazione e, per questo, ci siamo con una delegazione del Partito Democratico”.Così la segretaria del Pd, Elly Schlein parlando a margine della manifestazione “No antisemitismo, No terrorismo”, in corso a Roma.