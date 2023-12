In Piazza del Campidoglio l’Albero dedicato alla Costituzione

ROMA (ITALPRESS) – È un albero che celebra la Costituzione quello che da stasera illuminerà per le feste il Campidoglio, ad accenderlo è stato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sulla piazza omonima, insieme alla presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, che ha promosso l’iniziativa. Presenti anche le attrici Claudia Gerini e Francesca Manzini.

Accanto all’albero, realizzato con oltre trentamila luci led e ecosostenibile, fatto al 100% di materiale riciclabile alla cui base c’è una frase del padre costituente Piero Calamandrei, c’è un libro che riporta l’incipit della Costituzione per celebrare i prossimi 75 anni sopra il quale ci sono anche dei qrcode per azioni interattive collegate alla carta costituzionale.

“Torna a splendere l’albero del Campidoglio. Quest’anno ha un messaggio profondo. L’albero della Costituzione è perché crediamo che debba essere il baluardo sul quale portare avanti le azioni quotidiane. Abbiamo fatto un tour in 15 municipi e con i ragazzi delle scuole. Credo che si debba iniziare da lì per far germogliare il seme della civiltà e del rispetto”, ha spiegato Svetlana Celli.

La Presidente dell’Assemblea Capitolina ha aggiunto sul libro: “All’interno oltre ad alcune foto dei passaggi del tour, ci sono dei qrcode che rappresentano dei video che sono stati registrati da alcuni bambini: è a loro che noi dobbiamo condurre l’iniziativa della nostra città, è a loro che dobbiamo pensare per dargli un futuro decente, migliore e dignitoso per la loro crescita e formazione”.

Gualtieri prima dell’accensione ha speso alcune parole su questo momento e sul messaggio che è associato all’albero: “È bello che questo albero si colleghi alla Costituzione di cui siamo orgogliosi. Roma è una città che sta cercando di migliorare e di diventare più vivibile senza smarrire la sua identità. Siamo fieri di avere una Costituzione che ha viaggiato in questi mesi nei municipi e che ha una capacità di unire democrazia e libertà e un diritto di cittadinanza basato sulla capacità di dare gli stessi diritti a tutti e assicurare un modello sociale secondo cui chi non ha le risorse deve essere curato e tutti i bambini devono poter andare a scuola. Queste cose sono il risultato delle battaglie dei nostri padri costituenti, sono scritte in questo libro e ci hanno consentito di attuare gradualmente questa Costituzione e in questo caso ci chiameranno a difenderla da chi la vuole stravolgere”. xl5/vbo/gtr